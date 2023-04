Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 24 avril 2023

Le spécialiste indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Le spécialiste du petit électroménager et des articles culinaires annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Le groupe de vins et spiritueux dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Le spécialiste européen des services de transport et de logistique sous température contrôlée pour les produits alimentaires dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

L'expert de la vente de matériel informatique et high-tech indiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Le spécialiste du transport de marchandises et de personnes électrique et à hydrogène communiquera ses résultats annuels.

L'entreprise minière et métallurgique dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Le groupe industriel et technologique indiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Le spécialiste en data marketing et communication divulguera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Le spécialiste français du contrôle d'accès dans l'habitat collectif communiquera ses résultats annuels et son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Le spécialiste de l'ingénierie et des services IT présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Le groupe de concessions et de travaux publics communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

La société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

L'exploitant de domaines skiables et de parcs présentera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Le fabricant de stylos, briquets, rasoirs et articles promotionnels dévoilera ses résultats du premier trimestre.

L'éditeur de solutions globales et prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit indiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Le groupe présent dans l'édition de jeux vidéo, les accessoires mobiles et gaming et les produits présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

