Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 1er juillet 2024

(AOF) - Lundi 1er juillet

Argan

La foncière publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Emova Group

Le spécialiste de la vente de plantes et fleurs au détail en France, via ses enseignes Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose, Happy et Cœur de Fleurs, communiquera ses résultats du premier semestre.

Mardi 2 juillet

Sodexo

Le spécialiste de la restauration collective dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Mercredi 3 juillet

Pluxee

La division d'avantages sociaux de Sodexo communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Jeudi 4 juillet

Fermentalg

Le spécialiste français des microalgues publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.

LDC

Le groupe d'agroalimentaire annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Vendredi 5 juillet

Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.