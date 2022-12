Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 19 décembre 2022

(AOF) - Lundi 19 décembre

Haffner Energy

Le groupe spécialisé dans le développement, la maîtrise d’œuvre et la construction de stations de production d'énergies renouvelables clés-en-main à destination des industriels et des collectivités communiquera ses résultats du premier semestre.

Mardi 20 décembre

Figeac Aéro

Le fournisseur de rang 1 de la filière aéronautique dévoilera ses résultats du premier semestre.

Mercredi 21 décembre

Aucune publication d'importance n'est attendue.

Jeudi 22 décembre

Aucune publication d'importance n'est attendue.

Vendredi 23 décembre

Aucune publication d'importance n'est attendue.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.