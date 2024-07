Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 15 juillet 2024

(AOF) - Lundi 15 juillet

Catana Group

Le groupe spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance publiera son chiffre d'affaire du troisième trimestre.

Ecoslops

La cleantech annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre

Spineguard

La medtech présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Streamwide

Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques dévoilera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Vinpai

Le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d'ingrédients fonctionnels à base d'algues et de végétaux à destination des industriels de l'agroalimentaire et de la cosmétique indiquera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Mardi 16 juillet

Altheora

Le spécialiste de la transformation de matériaux composites et polymères publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Archos

L'expert en solutions mobiles livrera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Esker

La plateforme cloud rendra compte de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Sidetrade

Le spécialiste des logiciels dédiés à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises présentera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Smaio

Le spécialiste des outils numériques pour la chirurgie rachidienne complexe dévoilera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Virbac

Le spécialiste de la santé animale communiquera ses résultats du deuxième trimestre.

Mercredi 17 juillet

Nextedia

Le groupe spécialisé sur les domaines de la cybersécurité, du cloud, du digital workspace et de l'expérience client annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Sogeclair

La société d'ingénierie spécialiste de l'aéronautique rendra compte de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Jeudi 18 juillet

Abeo

Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs indiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Balyo

Le spécialiste de la conception et du développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Biosynex

Le spécialiste du diagnostic présentera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Boiron

Le laboratoire précisera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Cogelec

Le spécialiste du contrôle d'accès dans l'habitat collectif annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Damartex

Le spécialiste dans la distribution de produits de santé, mode, aménagement et "lifestyle" pour seniors livrera son chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre.

DMS

Le spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie indiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

GL Events

Le groupe intégré des métiers de l'événement dévoilera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Highco

Le spécialiste en data marketing et communication publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Maurel & Prom

Le groupe d'exploration et de production d'hydrocarbures communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Publicis

Le géant de la publicité précisera ses résultats du premier semestre.

Roche Bobois

Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme livrera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Serge Ferrari

Le spécialiste des matériaux composites souples innovants donnera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Stef

Le spécialiste des services de transport et de logistique sous température contrôlée pour les produits alimentaires communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Ubisoft

L'éditeur de jeux vidéo annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Wallix

L'éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes signalera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Vendredi 19 juillet

Orapi

Le fabricant de produits et solutions de haute technologie pour l'hygiène et la maintenance industrielle dévoilera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.