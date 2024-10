Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 14 octobre 2024

Le spécialiste des services de transport et de logistique dédiés aux produits alimentaires sous température contrôlé détaillera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Le groupe d'exploration et de production d'hydrocarbures présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Maurel et Prom

L'opérateur de jeux d'argent et de hasard livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Le spécialiste de l'industrie de l'édition et du développement de jeux vidéo précisera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

La société spécialisée en data marketing et communication indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Le groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d'énergie dédiés à l'autoconsommation communiquera ses résultats du premier semestre.

La société spécialisée dans la conception et la fabrication d'armoires métalliques d'énergie, de shelters et de solutions innovantes présentera ses résultats du premier semestre.

Le constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Le spécialiste des prestations de restauration, d'hôtellerie et de logistique en milieux hostiles dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

La plateforme d'intelligence artificielle (IA) dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

La société spécialiste de la prise en charge des personnes âgées et handicapées dévoilera ses résultats du premier semestre.

Le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances dévoilera son chiffre d'affaires annuel.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.