Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 10 janvier 2022 information fournie par AOF • 10/01/2022 à 12:44



(AOF) - Lundi 10 janvier 2022



Cogra

L'expert des granulés de bois publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Mardi 11 janvier 2022



Miliboo

La marque digitale d'ameublement publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.



Mercredi 12 janvier 2022



Ekinops

Le spécialiste des solutions de télécommunications publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.



OVHcloud

Le spécialiste européen du cloud publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Vente-Unique.com

Le spécialiste de la vente en ligne de mobilier publiera ses résultats annuels.



Jeudi 13 janvier 2022



Esker

Le groupe spécialisé dans l'automatisation des processus documentaires et dans la dématérialisation des documents de gestion publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.



Vendredi 14 janvier 2022



Manutan

Le spécialiste de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les collectivités publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.