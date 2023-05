Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du 2 mai 2023

Le groupe d'aéronautique et de défense présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Le spécialiste français du traitement de l'eau et des déchets indiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Le spécialiste de l'ingénierie et des technologies au service de la transition énergétique publiera ses résultats du premier trimestre.

Le groupe de conseil et de services informatiques publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Le spécialiste français des légumes en conserve et surgelés annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Le spécialiste de la construction de maisons individuelles et de la rénovation publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Le fournisseur de services et de produits géophysiques destinés aux compagnies pétrolières et gazières annoncera ses résultats du premier trimestre.

Le spécialiste de la production et la transformation des minéraux industriels publiera ses résultats du premier trimestre.

Pétrole et parapétrolier

