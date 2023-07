Agenda AOF / Sociétés France - Mercredi 19 juillet 2023

(AOF) - Argan

La foncière française spécialisée dans les entrepôts présentera ses résultats du premier semestre.

Bio UV Group

Le concepteur d'appareils de traitement de l'eau par ultraviolets annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Fermentalg

L'expert français des microalgues publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Gecina

Le groupe immobilier divulguera ses résultats du premier semestre.

Groupe Okwind

Le groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d'énergie dédiés à l'autoconsommation annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

HighCo

Le spécialiste en data marketing et communication présentera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Serge Ferrari

Le spécialiste des matériaux composites souples et innovants communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Sogeclair

Le fournisseur de solutions innovantes pour une mobilité plus sobre et plus sûre rendra compte de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.