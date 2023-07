Agenda AOF / Sociétés France - Mardi 11 juillet 2023

Le spécialiste des gammes d'implants et instruments chirurgicaux destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale divulguera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Le spécialiste de la technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux présentera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Le spécialiste des technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données indiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

La société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Le fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

