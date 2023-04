Agenda AOF / Sociétés France - Lundi 17 avril 2023

(AOF) - Catana Group

Le spécialiste des navires de plaisance annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Dontnod

L'éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo publiera ses résultats annuels.

Okwind

Le groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d'énergie dédiés à l'autoconsommation présentera ses résultats annuels et son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Kalray

Le spécialiste des technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données indiquera ses résultats annuels.

Virbac

Le spécialiste de la santé animale dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.