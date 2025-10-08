information fournie par AOF • 08/10/2025 à 17:25

Agenda AOF / Sociétés France - Jeudi 9 octobre 2025

(AOF) - Bluelinea

Le spécialiste de la silver économie précisera ses résultats du premier semestre.

SpineGuard

La société qui déploie sa technologie de guidage chirurgical en temps réel publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Wallix

L'éditeur de logiciels de cybersécurité signalera ses résultats du premier semestre.