Agenda AOF / Sociétés France - Jeudi 9 octobre 2025
information fournie par AOF 08/10/2025 à 17:25

(AOF) - Bluelinea

Le spécialiste de la silver économie précisera ses résultats du premier semestre.

SpineGuard

La société qui déploie sa technologie de guidage chirurgical en temps réel publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Wallix

L'éditeur de logiciels de cybersécurité signalera ses résultats du premier semestre.

Valeurs associées

BLUELINEA
0,6300 EUR Euronext Paris +5,00%
SPINEGUARD
0,1840 EUR Euronext Paris +22,67%
WALLIX GROUP
26,8000 EUR Euronext Paris +5,93%
