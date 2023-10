Agenda AOF / Sociétés France - Jeudi 5 octobre 2023

(AOF) - Amoéba

La biotech industrielle spécialisée dans le traitement du risque microbiologique publiera ses résultats du premier semestre.

Ecomiam

Le distributeur de produits surgelés communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

HRS

Le fabricant de stations de ravitaillement en hydrogène dévoilera ses résultats annuels.

LDC

Le spécialiste de la volaille et du traiteur annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Vinpai

Le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d'ingrédients fonctionnels à base d'algues et de végétaux à destination de l'agroalimentaire et de la cosmétique rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Winfarm

Le spécialiste de la vente à distance pour le monde agricole indiquera ses résultats du premier semestre.