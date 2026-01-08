Agenda AOF / Economie - Vendredi 9 janvier 2026

(AOF) - 8h00 en Allemagne
Balance commerciale en novembre
Production industrielle en Allemagne
8h45 en France
Dépenses de consommation des ménages en novembre
Production industrielle en novembre
11h00 en zone euro
Ventes au détail en novembre
14h30 aux Etats-Unis
Rapport sur l'emploi en décembre
Mises en chantier et permis de construire en octobre
16h00 aux Etats-Unis
Indice Michigan de confiance des consommateurs en janvier
