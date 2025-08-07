Agenda AOF / Economie - Vendredi 8 août

(AOF) - Vendredi 8 août
7h30 en France
Taux de chômage du deuxième trimestre
Le président américain Donald Trump a demandé jeudi la démission immédiate du nouveau directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, lui reprochant ses "grandes contradictions" en raison de ses liens avec des entreprises chinoises, suscitant des doutes quant à l'avenir ... Lire la suite
par Manon Cruz et Abdul Saboor La progression du feu dans l'Aude a perdu en intensité jeudi mais l'incendie de forêt, le plus grand observé en France depuis près de huit décennies, n'était toujours pas sous contrôle après deux jours à lutter contre les flammes. ... Lire la suite
Les Bourses européennes ont terminé dans le vert jeudi, portées par les espoirs de désescalade géopolitique en Ukraine et les anticipations d'une baisse des taux de la Fed en septembre, à l'exception de Londres où les investisseurs craignent que la Banque d'Angleterre ... Lire la suite
par Jeff Mason et Isla Binnie Le président américain Donald Trump devrait signer jeudi un décret visant à autoriser le capital-investissement, l'immobilier, les crypto-monnaies et d'autres actifs alternatifs dans les plans d'épargne-retraite des Américains dits ... Lire la suite
