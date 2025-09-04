Agenda AOF / Economie - Vendredi 5 septembre 2025

(AOF) - 8h00 en Allemagne
Commandes à l'industrie en juillet
8h45 en France
Balance commerciale en juillet
11h00 en zone euro
Nouvelle estimation du PIB au deuxième trimestre
14h30 aux Etats-Unis
Rapport sur l'emploi pour août
La Bourse de Paris a terminé en légère baisse jeudi, à revers des autres grandes places européennes, le retour du risque politique en France minant l'enthousiasme des investisseurs. L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a perdu 0,27%, soit 20,79 points,
par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes, hormis Paris, ont terminé en hausse jeudi, tandis que Wall Street était également dans le vert, sur fond de poursuite de l'accalmie dans l'obligataire. À Paris, le CAC 40, plombé par Sanofi, a fini sur une
Reçu à Matignon jeudi, le PS s'est placé un peu plus au centre des discussions pour l'après-Bayrou, encouragé par les assurances de Laurent Wauquiez de ne pas censurer d'emblée un gouvernement socialiste. Renouvelant son offre de "discuter" sur la "base de travail"
Le Crédit Mutuel Arkéa, qui réunit deux caisses et plusieurs filiales du groupe Crédit Mutuel, a publié jeudi un bénéfice net en hausse de 17% au premier semestre, mais craint que l'instabilité politique pèse sur l'activité dans les mois à venir. La banque, dont
