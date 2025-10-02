 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 069,00
+1,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Agenda AOF / Economie - Vendredi 3 octobre
information fournie par AOF 02/10/2025 à 17:50

(AOF) - 8h45 en France

Production industrielle

9h50 en France

Indice PMI Composite en septembre

Indice PMI Services en septembre

9h55 en Allemagne

Indice PMI Composite en septembre

Indice PMI Services en septembre

10h00 en zone euro

Indice PMI Composite en septembre

Indice PMI Services en septembre

11h00 en zone euro

Prix à la production en août

15h45 aux Etats-Unis

Indice PMI Composite en septembre

Indice PMI Services en septembre

16h00 aux Etats-Unis

Indice PMI non manufacturier de l'ISM en septembre

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank