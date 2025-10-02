Agenda AOF / Economie - Vendredi 3 octobre

information fournie par AFP • 02.10.2025 • 18:42 •

La Bourse de Paris a terminé en nette hausse jeudi, poussée par l'envol de Stellantis et les perspectives de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed). L'indice vedette de la place de Paris a terminé en nette hausse de 1,13%, au plus haut depuis mars ... Lire la suite