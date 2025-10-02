Agenda AOF / Economie - Vendredi 3 octobre

(AOF) - 8h45 en France
Production industrielle
9h50 en France
Indice PMI Composite en septembre
Indice PMI Services en septembre
9h55 en Allemagne
Indice PMI Composite en septembre
Indice PMI Services en septembre
10h00 en zone euro
Indice PMI Composite en septembre
Indice PMI Services en septembre
11h00 en zone euro
Prix à la production en août
15h45 aux Etats-Unis
Indice PMI Composite en septembre
Indice PMI Services en septembre
16h00 aux Etats-Unis
Indice PMI non manufacturier de l'ISM en septembre
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer