Agenda AOF / Economie - Vendredi 29 août 2025

(AOF) - 8h00 en Allemagne
Ventes au détail en juillet
8h45 en France
Détail du PIB au deuxième trimestre
Inflation en août
Consommation des ménages en biens en juillet
Prix à la production en juillet
9h55 en Allemagne
Taux de chômage en juillet
14h00 en Allemagne
Inflation en août
14h30 aux Etats-Unis
Revenu et consommation des ménages en juillet
Indice des prix PCE en juillet
Balance commerciale en juillet
15h45 aux Etats-Unis
Indice des directeurs d'achat de Chicago pour août
16h00 aux Etats-Unis
Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en août
