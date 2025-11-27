Agenda AOF / Economie - Vendredi 28 novembre 2025

(AOF) - 8h00 en Allemagne
Balance commerciale en octobre
Indice des prix à l'importation
Ventes au détail en octobre
8h45 en France
PIB détaillé au troisième trimestre
Inflation en novembre
Consommation des ménages en biens en octobre
Emploi salarié au troisième trimestre
9h55 en Allemagne
Marché du travail en octobre
14h00 en Allemagne
Inflation en novembre
Séance raccourcie aux Etats-Unis pour Thanksgiving
