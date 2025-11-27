 Aller au contenu principal
Agenda AOF / Economie - Vendredi 28 novembre 2025
information fournie par AOF 27/11/2025 à 17:44

(AOF) - 8h00 en Allemagne

Balance commerciale en octobre

Indice des prix à l'importation

Ventes au détail en octobre

8h45 en France

PIB détaillé au troisième trimestre

Inflation en novembre

Consommation des ménages en biens en octobre

Emploi salarié au troisième trimestre

9h55 en Allemagne

Marché du travail en octobre

14h00 en Allemagne

Inflation en novembre

Séance raccourcie aux Etats-Unis pour Thanksgiving

