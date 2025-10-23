Agenda AOF / Economie - Vendredi 24 octobre 2025

(AOF) - 8h00 au Royaume-Uni
Ventes au détail en septembre
8h45 en France
Moral des ménages en octobre
9h15 en France
Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services
9h30 en Allemagne
Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services
10h00 en zone euro
Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services
14h30 aux Etats-Unis
Inflation en septembre
15h45 aux Etats-Unis
Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services
16h00 aux Etats-Unis
Ventes de logements neufs en septembre
Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en octobre
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer