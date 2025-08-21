Agenda AOF / Economie - Vendredi 22 août 2025

(AOF) - 8h en Allemagne
PIB du deuxième trimestre
8h au Royaume-Uni
Ventes au détail en juillet
8h45 en France
Climat des affaires en août
Sur le route nationale 205, dans la descente du Viaduc des Egratz, à Passy (Haute-Savoie), le site où un éboulement a causé la mort de deux personnes mercredi soir, est en train d'être sécurisé.
À Marseille, Karima Kouider côtoyait la Méditerranée sans oser s'y baigner. Une appréhension qu'elle a appris à surmonter progressivement avec les cours de natation dispensés par une association des quartiers Nord.
Les Etats-Unis ont annoncé mercredi de nouvelles sanctions contre la Cour pénale internationale (CPI), qu'ils accusent de "politisation", visant quatre magistrats, dont un juge français, une décision saluée par Israël mais décriée par la France et la Cour qui a ...
Voyager en train plutôt qu'en avion à travers l'Europe est plus cher dans 54% des cas, selon une étude publiée jeudi par Greenpeace Europe. L'ONG a analysé 109 trajets transfrontaliers et 33 trajets au sein d'un même pays. Pour tous, l'itinéraire en train était ...
