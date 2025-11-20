Agenda AOF / Economie - Vendredi 21 novembre 2025 -

(AOF) - 8h45 en France

Climat des affaires en novembre

9h15 en France

Estimations flash des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre

9h30 en Allemagne

Estimations flash des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre

10h00 en zone euro

Estimations flash des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre

15h45 aux Etats-Unis

Estimations flash des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre

16h05 aux Etats-Unis

Estimation finale de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en novembre