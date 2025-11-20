Agenda AOF / Economie - Vendredi 21 novembre 2025

(AOF) - 8h45 en France
Climat des affaires en novembre
9h15 en France
Estimations flash des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre
9h30 en Allemagne
Estimations flash des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre
10h00 en zone euro
Estimations flash des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre
15h45 aux Etats-Unis
Estimations flash des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre
16h05 aux Etats-Unis
Estimation finale de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en novembre
