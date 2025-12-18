 Aller au contenu principal
Agenda AOF / Economie - Vendredi 19 décembre 2025 -
information fournie par AOF 18/12/2025 à 17:32

(AOF) - 03h30 au Japon

Décision de la BoJ

8h00 au Royaume-Uni

Ventes au détail en novembre

8h00 en Allemagne

Prix à la production en novembre

8h45 en France

Prix à la production en novembre

14h30 aux Etats-Unis

Indice des prix PCE en octobre

Revenus des ménages en octobre

16h00 aux Etats-Unis

Ventes de logements existants en novembre

Indice Michigan de confiance des consommateurs en décembre

16h00 en zone euro

Confiance des consommateurs en décembre

