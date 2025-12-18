Agenda AOF / Economie - Vendredi 19 décembre 2025

(AOF) - 03h30 au Japon
Décision de la BoJ
8h00 au Royaume-Uni
Ventes au détail en novembre
8h00 en Allemagne
Prix à la production en novembre
8h45 en France
Prix à la production en novembre
14h30 aux Etats-Unis
Indice des prix PCE en octobre
Revenus des ménages en octobre
16h00 aux Etats-Unis
Ventes de logements existants en novembre
Indice Michigan de confiance des consommateurs en décembre
16h00 en zone euro
Confiance des consommateurs en décembre
