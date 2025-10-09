Agenda AOF / Economie - Vendredi 10 octobre 2025

(AOF) - 16h00 aux États-Unis
Données préliminaires de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois d'octobre
Syndrome rarissime, ou intervention malveillante ? La cour d'assises du Doubs, qui juge l'ancien anesthésiste Frédéric Péchier pour 30 empoisonnements, a remonté le temps jeudi pour tenter d'expliquer les arrêts cardiaques de deux patients en 2009 dans une clinique ... Lire la suite
Le parquet de Dunkerque a ouvert une enquête préliminaire pour "violences aggravées" commises sur des migrants et signalées par une association, laquelle soupçonne des militants d'extrême droite britanniques, mais sans "preuve formelle".
Le gardien franco-algérien Luca Zidane, fils de Zinédine Zidane, se dit "fier" de porter les couleurs du pays d'origine de ses grands-parents, à la veille d'un des deux derniers matches de qualification de l'Algérie pour le Mondial de football 2026.
Gisèle Pelicot sort de la cour d'assises d'appel du Gard sous l'acclamation du public après la condamnation à 10 ans de prison, soit un an de plus qu'en première instance, de l'unique accusé ayant fait appel dans le dossier des viols de Mazan.
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer