Agenda AOF / Economie - Vendredi 10 octobre 2025

(AOF) - 8h en Allemagne
Balance commerciale du mois d'août
12h en Zone euro
Minutes de la dernière réunion de la BCE
Le nouveau directeur général du groupe de luxe Kering Luca de Meo doit échanger avec les principaux managers du groupe, soit plusieurs centaines de dirigeants, après leur prise de connaissance d'un mémo proposant plusieurs pistes de travail pour relancer le groupe, ... Lire la suite
Le Parlement américain s'inquiète de transferts de technologies américaines, européennes et japonaises dans le domaine hautement technologique des machines destinées à usiner les puces électroniques. Un rapport parlementaire américain publié mardi 7 octobre souligne ... Lire la suite
La Haute autorité de santé (HAS) a été saisie par le ministère de la Santé afin d’émettre une recommandation sur une obligation vaccinale en 2026 contre la grippe des professionnels de santé exerçant dans les structures hospitalières et médicosociales. "Nous avons ... Lire la suite
La cheffe de file du Rassemblement national, Marine Le Pen, a déclaré mercredi qu'elle "censurerait" le gouvernement, même si elle est favorable à une suspension de la réforme des retraites. "Je suis heureuse de cette suspension (de la réforme des retraites) si ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer