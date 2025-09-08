Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 8 septembre 2025

(AOF) - Lundi 8 septembre
8H00 en Allemagne
Balance commerciale en juillet
Production industrielle en juillet
10H30 en zone euro
Indice Sentix en septembre
Mardi 9 septembre
8h45 en France
Production industrielle en juillet
16h00 aux Etats-Unis
Révision annuelle des chiffres de l'emploi
Mercredi 10 septembre
14h30 aux Etats-Unis
Prix à la production en août
16h00 aux Etats-Uni s
Stocks des grossistes en juillet
16h30 aux Etats-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole
Jeudi 11 septembre
14h15 en zone euro
Décision de politique monétaire de la BCE
14h30 en zone euro
Conférence de presse de la BCE
14h30 aux Etats-Unis
Inflation en août
Inscriptions hebdomadaires au chômage
16h30 aux Etats-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
Vendredi 12 septembre
8h00 en Allemagne
Inflation en août
8h45 en France
Inflation en août
16h00 aux Etats-Unis
Indice de confiance des consommateurs en septembre
