Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 8 septembre 2025
information fournie par AOF 08/09/2025 à 14:46

(AOF) - Lundi 8 septembre

8H00 en Allemagne

Balance commerciale en juillet

Production industrielle en juillet

10H30 en zone euro

Indice Sentix en septembre

Mardi 9 septembre

8h45 en France

Production industrielle en juillet

16h00 aux Etats-Unis

Révision annuelle des chiffres de l'emploi

Mercredi 10 septembre

14h30 aux Etats-Unis

Prix à la production en août

16h00 aux Etats-Uni s

Stocks des grossistes en juillet

16h30 aux Etats-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole

Jeudi 11 septembre

14h15 en zone euro

Décision de politique monétaire de la BCE

14h30 en zone euro

Conférence de presse de la BCE

14h30 aux Etats-Unis

Inflation en août

Inscriptions hebdomadaires au chômage

16h30 aux Etats-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de gaz

Vendredi 12 septembre

8h00 en Allemagne

Inflation en août

8h45 en France

Inflation en août

16h00 aux Etats-Unis

Indice de confiance des consommateurs en septembre

