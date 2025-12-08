Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 8 décembre 2025

(AOF) - Lundi 8 décembre
8h00 en Allemagne
Production industrielle en octobre
10h30 en zone euro
Indice Sentix de la confiance des consommateurs en décembre
Mardi 9 décembre
8h00 en Allemagne
Balance commerciale en octobre
14h15 aux Etats-Unis
Variation hebdomadaire de l'emploi ADP
16h00 aux Etats-Unis
Rapport Jolts sur les ouvertures de postes en septembre
Mercredi 10 décembre
14h30 aux Etats-Unis
Indice du coût du travail au troisième trimestre
16h30 aux États-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
20h00 aux Etats-Unis
Décision de politique monétaire de la Fed
Jeudi 11 décembre
14h30 aux États-Unis
Nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage
Balance commerciale en septembre
16h00 aux États-Unis
Stocks des grossistes en septembre
16h30 aux États-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
Vendredi 12 décembre
8h00 en Allemagne
Inflation en novembre
8h45 en France
Inflation en novembre
Emploi salarié au troisième trimestre
