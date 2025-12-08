 Aller au contenu principal
Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 8 décembre 2025
information fournie par AOF 08/12/2025 à 16:51

(AOF) - Lundi 8 décembre

8h00 en Allemagne

Production industrielle en octobre

10h30 en zone euro

Indice Sentix de la confiance des consommateurs en décembre

Mardi 9 décembre

8h00 en Allemagne

Balance commerciale en octobre

14h15 aux Etats-Unis

Variation hebdomadaire de l'emploi ADP

16h00 aux Etats-Unis

Rapport Jolts sur les ouvertures de postes en septembre

Mercredi 10 décembre

14h30 aux Etats-Unis

Indice du coût du travail au troisième trimestre

16h30 aux États-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de gaz

20h00 aux Etats-Unis

Décision de politique monétaire de la Fed

Jeudi 11 décembre

14h30 aux États-Unis

Nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage

Balance commerciale en septembre

16h00 aux États-Unis

Stocks des grossistes en septembre

16h30 aux États-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de gaz

Vendredi 12 décembre

8h00 en Allemagne

Inflation en novembre

8h45 en France

Inflation en novembre

Emploi salarié au troisième trimestre

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

