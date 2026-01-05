Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 5 janvier 2026

(AOF) - Lundi 5 janvier
16h00 aux Etats-Unis
Indice PMI manufacturier de l'ISM en décembre
Mardi 6 janvier
8h45 en France
Inflation en décembre
9h50 en France
Indice PMI Composite S&P Gobal en décembre
9h55 en Allemagne
Indice PMI Composite S&P Global en décembre
10h00 en zone euro
Indice PMI Composite S&P Global en décembre
14h00 en Allemagne
Inflation en décembre
Mercredi 7 janvier
8h00 en Allemagne
Ventes au détail en novembre
11h00 en zone euro
Inflation en décembre
14h15 aux Etats-Unis
Créations d'emplois non agricoles ADP (décembre)
16h00 aux Etats-Unis
Indice PMI non manufacturier de l'ISM (décembre)
Rapport JOLTS en novembre
16h30 aux Etats-Unis
Stocks de pétrole brut
Jeudi 8 janvier
8h45 en France
Balance commerciale en novembre
11h00 en zone euro
Taux de chômage en novembre
Prix à la production en novembre
Climat des affaires en décembre
14h30 aux Etats-Unis
Inscriptions hebdomadaires au chômage
Balance commerciale en octobre
16h00 aux Etats-Unis
Stocks de grossistes
16h30 aux Etats-Unis
Stocks de gaz naturel
Vendredi 9 janvier
8h00 en Allemagne
Balance commerciale en novembre
Production industrielle en Allemagne
8h45 en France
Dépenses de consommation des ménages en novembre
Production industrielle en novembre
11h00 en zone euro
Ventes au détail en novembre
14h30 aux Etats-Unis
Rapport sur l'emploi en décembre
Mises en chantier et permis de construire en octobre
16h00 aux Etats-Unis
Indice Michigan de confiance des consommateurs en janvier
