Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 5 janvier 2026
information fournie par AOF 05/01/2026 à 15:41

(AOF) - Lundi 5 janvier

16h00 aux Etats-Unis

Indice PMI manufacturier de l'ISM en décembre

Mardi 6 janvier

8h45 en France

Inflation en décembre

9h50 en France

Indice PMI Composite S&P Gobal en décembre

9h55 en Allemagne

Indice PMI Composite S&P Global en décembre

10h00 en zone euro

Indice PMI Composite S&P Global en décembre

14h00 en Allemagne

Inflation en décembre

Mercredi 7 janvier

8h00 en Allemagne

Ventes au détail en novembre

11h00 en zone euro

Inflation en décembre

14h15 aux Etats-Unis

Créations d'emplois non agricoles ADP (décembre)

16h00 aux Etats-Unis

Indice PMI non manufacturier de l'ISM (décembre)

Rapport JOLTS en novembre

16h30 aux Etats-Unis

Stocks de pétrole brut

Jeudi 8 janvier

8h45 en France

Balance commerciale en novembre

11h00 en zone euro

Taux de chômage en novembre

Prix à la production en novembre

Climat des affaires en décembre

14h30 aux Etats-Unis

Inscriptions hebdomadaires au chômage

Balance commerciale en octobre

16h00 aux Etats-Unis

Stocks de grossistes

16h30 aux Etats-Unis

Stocks de gaz naturel

Vendredi 9 janvier

8h00 en Allemagne

Balance commerciale en novembre

Production industrielle en Allemagne

8h45 en France

Dépenses de consommation des ménages en novembre

Production industrielle en novembre

11h00 en zone euro

Ventes au détail en novembre

14h30 aux Etats-Unis

Rapport sur l'emploi en décembre

Mises en chantier et permis de construire en octobre

16h00 aux Etats-Unis

Indice Michigan de confiance des consommateurs en janvier

