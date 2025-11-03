information fournie par AOF • 03/11/2025 à 17:08

Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 3 novembre 2025

(AOF) - Lundi 3 novembre

9h45 en France

Indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en octobre

9h50 en Allemagne

Indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en octobre

10h00 en zone euro

Indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en octobre

15h45 aux Etats-Unis

Indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en octobre

16h00 aux Etats-Unis

Indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en octobre

Mardi 4 novembre

14h30 aux Etats-Unis

Balance commerciale en septembre

16h00 aux Etats-Unis

Rapport Jolts sur les ouvertures de postes en septembre

Commandes à l'industrie en septembre

Mercredi 5 novembre

8h00 en Allemagne

Commandes à l'industrie en septembre

8h45 en France

Production industrielle en septembre

9h45 en France

Indice des directeurs d'achat pour le secteur des services en octobre

9h50 en Allemagne

Indice des directeurs d'achat pour le secteur des services en octobre

10h00 en zone euro

Indice des directeurs d'achat pour le secteur des services en octobre

14h15 aux Etats-Unis

Enquête ADP sur l'emploi privé en octobre

15h45 aux Etats-Unis

Indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur des services en octobre

16h00 aux Etats-Unis

Indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services en octobre

16h30 aux États-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole

Jeudi 6 novembre

8h00 en Allemagne

Production industrielle en septembre

8h45 en France

Estimation flash de l'emploi salarié au troisième trimestre 2025

11h00 en zone euro

Ventes au détail en septembre

13h00 au Royaume-Uni

Décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre

14h30 aux États-Unis

Productivité au troisième trimestre

Evolution des coûts unitaire au troisième trimestre

16h00 aux États-Unis

Stocks des grossistes en septembre

16h30 aux États-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de gaz

Vendredi 7 novembre

8h00 en Allemagne

Balance commerciale en septembre

16h00 aux États-Unis

Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en novembre