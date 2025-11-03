Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 3 novembre 2025

(AOF) - Lundi 3 novembre
9h45 en France
Indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en octobre
9h50 en Allemagne
Indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en octobre
10h00 en zone euro
Indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en octobre
15h45 aux Etats-Unis
Indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en octobre
16h00 aux Etats-Unis
Indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en octobre
Mardi 4 novembre
14h30 aux Etats-Unis
Balance commerciale en septembre
16h00 aux Etats-Unis
Rapport Jolts sur les ouvertures de postes en septembre
Commandes à l'industrie en septembre
Mercredi 5 novembre
8h00 en Allemagne
Commandes à l'industrie en septembre
8h45 en France
Production industrielle en septembre
9h45 en France
Indice des directeurs d'achat pour le secteur des services en octobre
9h50 en Allemagne
Indice des directeurs d'achat pour le secteur des services en octobre
10h00 en zone euro
Indice des directeurs d'achat pour le secteur des services en octobre
14h15 aux Etats-Unis
Enquête ADP sur l'emploi privé en octobre
15h45 aux Etats-Unis
Indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur des services en octobre
16h00 aux Etats-Unis
Indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services en octobre
16h30 aux États-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole
Jeudi 6 novembre
8h00 en Allemagne
Production industrielle en septembre
8h45 en France
Estimation flash de l'emploi salarié au troisième trimestre 2025
11h00 en zone euro
Ventes au détail en septembre
13h00 au Royaume-Uni
Décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre
14h30 aux États-Unis
Productivité au troisième trimestre
Evolution des coûts unitaire au troisième trimestre
16h00 aux États-Unis
Stocks des grossistes en septembre
16h30 aux États-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
Vendredi 7 novembre
8h00 en Allemagne
Balance commerciale en septembre
16h00 aux États-Unis
Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en novembre
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer