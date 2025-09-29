Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 29 septembre 2025

(AOF) - Lundi 29 septembre
11h00 en zone euro
Climat des affaires en septembre
Confiance des consommateurs en septembre
16h00 aux États-Unis
Promesses de ventes de logements en août
Mardi 30 septembre
8h00 en Allemagne
Ventes au détail en août
8h45 en France
Inflation en septembre
Prix à la production en août
9h55 en Allemagne
Taux de chômage en septembre
14h00 en Allemagne
Inflation en septembre
15h00 aux Etats-Unis
Indice S&P/CS Composite-20 des prix des logements en juillet
15h45 aux Etats-Unis
Indice PMI de Chicago en septembre
16h00 aux Etats-Unis
Rapport JOLTS en août
Mercredi 1er octobre
10h00 en zone euro
PMI manufacturier en septembre
11h00 en zone euro
Inflation en septembre
15h45 aux Etats-Unis
PMI manufacturier en septembre
16h00 aux Etats-Unis
Dépenses de construction en août
PMI manufacturier de l'ISM en septembre
16h30 aux Etats-Unis
Stocks de pétrole brut
Jeudi 2 octobre
11h00 en zone euro
Taux de chômage en août
14h30 aux Etats-Unis
Inscriptions hebdomadaires au chômage
16h00 aux Etats-Unis
Commandes de biens durables en août
Commandes à l'industrie en août
16h30 aux Etats-Unis
Stocks de gaz naturel
Vendredi 3 octobre
8h45 en France
Production industrielle
9h50 en France
Indice PMI Composite en septembre
Indice PMI Services en septembre
9h55 en Allemagne
Indice PMI Composite en septembre
Indice PMI Services en septembre
10h00 en zone euro
Indice PMI Composite en septembre
Indice PMI Services en septembre
12h00 en zone euro
Prix à la production en août
14h30 aux Etats-Unis
Rapport ADP en septembre
15h45 aux Etats-Unis
Indice PMI Composite en septembre
Indice PMI Services en septembre
16h00 aux Etats-Unis
Indice PMI non manufacturier de l'ISM en septembre
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer