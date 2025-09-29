 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 29 septembre 2025
information fournie par AOF 29/09/2025 à 15:52

(AOF) - Lundi 29 septembre

11h00 en zone euro

Climat des affaires en septembre

Confiance des consommateurs en septembre

16h00 aux États-Unis

Promesses de ventes de logements en août

Mardi 30 septembre

8h00 en Allemagne

Ventes au détail en août

8h45 en France

Inflation en septembre

Prix à la production en août

9h55 en Allemagne

Taux de chômage en septembre

14h00 en Allemagne

Inflation en septembre

15h00 aux Etats-Unis

Indice S&P/CS Composite-20 des prix des logements en juillet

15h45 aux Etats-Unis

Indice PMI de Chicago en septembre

16h00 aux Etats-Unis

Rapport JOLTS en août

Mercredi 1er octobre

10h00 en zone euro

PMI manufacturier en septembre

11h00 en zone euro

Inflation en septembre

15h45 aux Etats-Unis

PMI manufacturier en septembre

16h00 aux Etats-Unis

Dépenses de construction en août

PMI manufacturier de l'ISM en septembre

16h30 aux Etats-Unis

Stocks de pétrole brut

Jeudi 2 octobre

11h00 en zone euro

Taux de chômage en août

14h30 aux Etats-Unis

Inscriptions hebdomadaires au chômage

16h00 aux Etats-Unis

Commandes de biens durables en août

Commandes à l'industrie en août

16h30 aux Etats-Unis

Stocks de gaz naturel

Vendredi 3 octobre

8h45 en France

Production industrielle

9h50 en France

Indice PMI Composite en septembre

Indice PMI Services en septembre

9h55 en Allemagne

Indice PMI Composite en septembre

Indice PMI Services en septembre

10h00 en zone euro

Indice PMI Composite en septembre

Indice PMI Services en septembre

12h00 en zone euro

Prix à la production en août

14h30 aux Etats-Unis

Rapport ADP en septembre

15h45 aux Etats-Unis

Indice PMI Composite en septembre

Indice PMI Services en septembre

16h00 aux Etats-Unis

Indice PMI non manufacturier de l'ISM en septembre

