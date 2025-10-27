Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 27 octobre 2025

(AOF) - Lundi 27 octobre
11h00 en Allemagne
Indice Ifo du climat des affaires en Allemagne
14h30 aux Etats-Unis
Commandes de biens durables en septembre
Mardi 28 octobre
14h00 aux Etats-Unis
Indice S&P/CS Composite
15h00 aux Etats-Unis
Confiance des consommateurs en octobre
Ventes de logements neufs en septembre
Mercredi 29 octobre
13h30 aux Etats-Unis
Stocks de grossistes en septembre
14h45 au Canada
Décision de politique monétaire de la Banque du Canada
15h30 aux Etats-Unis
Stocks de pétrole brut
19h00 aux Etats-Unis
Décision de politique monétaire de la Fed
Jeudi 30 octobre
9h55 en Allemagne
Taux de chômage en octobre
11h00 en zone euro
Climat des affaires en octobre
PIB du troisième trimestre
14h00 en Allemagne
Inflation en octobre
14h15 en zone euro
Décision de politique monétaire de la BCE
15h30 aux Etats-Unis
Stocks de gaz naturel
Vendredi 31 octobre
8h00 en Allemagne
Ventes au détail en septembre
8h45 en France
Inflation en octobre
Prix à la production en septembre
13h30 aux Etats-Unis
Indice des prix PCE-Core en septembre
Revenus et dépenses des ménages en septembre
14h45 aux Etats-Unis
Indice PMI de Chicago en octobre
