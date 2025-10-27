 Aller au contenu principal
Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 27 octobre 2025
information fournie par AOF 27/10/2025 à 15:45

(AOF) - Lundi 27 octobre

11h00 en Allemagne

Indice Ifo du climat des affaires en Allemagne

14h30 aux Etats-Unis

Commandes de biens durables en septembre

Mardi 28 octobre

14h00 aux Etats-Unis

Indice S&P/CS Composite

15h00 aux Etats-Unis

Confiance des consommateurs en octobre

Ventes de logements neufs en septembre

Mercredi 29 octobre

13h30 aux Etats-Unis

Stocks de grossistes en septembre

14h45 au Canada

Décision de politique monétaire de la Banque du Canada

15h30 aux Etats-Unis

Stocks de pétrole brut

19h00 aux Etats-Unis

Décision de politique monétaire de la Fed

Jeudi 30 octobre

9h55 en Allemagne

Taux de chômage en octobre

11h00 en zone euro

Climat des affaires en octobre

PIB du troisième trimestre

14h00 en Allemagne

Inflation en octobre

14h15 en zone euro

Décision de politique monétaire de la BCE

15h30 aux Etats-Unis

Stocks de gaz naturel

Vendredi 31 octobre

8h00 en Allemagne

Ventes au détail en septembre

8h45 en France

Inflation en octobre

Prix à la production en septembre

13h30 aux Etats-Unis

Indice des prix PCE-Core en septembre

Revenus et dépenses des ménages en septembre

14h45 aux Etats-Unis

Indice PMI de Chicago en octobre

