Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 25 août 2025

(AOF) - Lundi 25 août
10h00 en Allemagne
Indice Ifo du climat des affaires en août
16H00 aux Etats-Unis
Vente de logements neufs en juillet
16h30 aux Etats-Unis
Indice manufacturier de la Fed de Dallas
Mardi 26 août
8h45 en France
Moral des ménages en août
14h30 aux Etats-Unis
Commandes de biens durables en juillet
15h00 aux Etats-Unis
Indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en juin
16h00 aux Etats-Unis
Indice de confiance des consommateurs du Conference Board en août
Mercredi 27 août
16h30 aux Etats-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole
Jeudi 28 août
10h00 en zone euro
Evolution de la masse monétaire M3 en juillet
13h30 en zone euro
Compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed
14h30 aux Etats-Unis
Nouvelle estimation du PIB au deuxième trimestre
Inscriptions hebdomadaires au chômage
16h00 aux Etats-Unis
Promesses de ventes immobilières en juillet
Vendredi 29 août
8h00 en Allemagne
Ventes au détail en juillet
8h45 en France
Détail du PIB au deuxième trimestre
Inflation en août
Consommation des ménages en biens en juillet
Prix à la production en juillet
9h55 en Allemagne
Taux de chômage en juillet
14h00 en Allemagne
Inflation en août
14h30 aux Etats-Unis
Revenu et consommation des ménages en juillet
Indice des prix PCE en juillet
Balance commerciale en juillet
15h45 aux Etats-Unis
Indice des directeurs d'achat de Chicago pour août
16h00 aux Etats-Unis
Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en août
