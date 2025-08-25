 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 25 août 2025
information fournie par AOF 25/08/2025 à 15:02

(AOF) - Lundi 25 août

10h00 en Allemagne

Indice Ifo du climat des affaires en août

16H00 aux Etats-Unis

Vente de logements neufs en juillet

16h30 aux Etats-Unis

Indice manufacturier de la Fed de Dallas

Mardi 26 août

8h45 en France

Moral des ménages en août

14h30 aux Etats-Unis

Commandes de biens durables en juillet

15h00 aux Etats-Unis

Indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en juin

16h00 aux Etats-Unis

Indice de confiance des consommateurs du Conference Board en août

Mercredi 27 août

16h30 aux Etats-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole

Jeudi 28 août

10h00 en zone euro

Evolution de la masse monétaire M3 en juillet

13h30 en zone euro

Compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed

14h30 aux Etats-Unis

Nouvelle estimation du PIB au deuxième trimestre

Inscriptions hebdomadaires au chômage

16h00 aux Etats-Unis

Promesses de ventes immobilières en juillet

Vendredi 29 août

8h00 en Allemagne

Ventes au détail en juillet

8h45 en France

Détail du PIB au deuxième trimestre

Inflation en août

Consommation des ménages en biens en juillet

Prix à la production en juillet

9h55 en Allemagne

Taux de chômage en juillet

14h00 en Allemagne

Inflation en août

14h30 aux Etats-Unis

Revenu et consommation des ménages en juillet

Indice des prix PCE en juillet

Balance commerciale en juillet

15h45 aux Etats-Unis

Indice des directeurs d'achat de Chicago pour août

16h00 aux Etats-Unis

Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en août

