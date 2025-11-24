 Aller au contenu principal
Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 24 novembre 2025
information fournie par AOF 24/11/2025 à 17:14

(AOF) - Lundi 24 novembre

10h00 en Allemagne

Indice Ifo du climat des affaires en novembre

Mardi 25 novembre

8h00 en Allemagne

PIB détaillé au troisième trimestre

8h45 en France

Moral des ménages en novembre

14h30 aux Etats-Unis

Prix à la production en septembre

Ventes au détail en septembre

15h00 aux Etats-Unis

Indice S&P Case-shiller des prix immobiliers en septembre

16h00 aux Etats-Unis

Confiance des consommateurs du Conference Board en novembre

Promesses de ventes de logements en octobre

Mercredi 26 novembre

14h30 aux États-Unis

Nouvelle estimation du PIB au troisième trimestre

Nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage

Commandes de biens durables en septembreRevenus et consommation des ménages en octobre

Indice des prix PCE en octobre

Balance commerciale en septembre

16h00 aux Etats-Unis

Ventes de logements neufs en octobre

16h30 aux États-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole

Evolution hebdomadaire des stocks de gaz

Jeudi 27 novembre

10h00 en zone euro

Evolution de la masse monétaire M3 en octobre

10h00 en zone euro

Indice du sentiment économique en novembre

13h30 en zone euro

Minutes du dernier comité de politique monétaire de la BCE

Marchés américains fermés pour Thanksgiving

Vendredi 28 novembre

8h00 en Allemagne

Balance commerciale en octobre

Indice des prix à l'importation

Ventes au détail en octobre

8h45 en France

PIB détaillé au troisième trimestre

Inflation en novembre

Consommation des ménages en biens en octobre

Emploi salarié au troisième trimestre

9h55 en Allemagne

Marché du travail en octobre

14h00 en Allemagne

Inflation en novembre

Séance raccourcie aux Etats-Unis pour Thanksgiving

