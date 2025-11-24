Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 24 novembre 2025

(AOF) - Lundi 24 novembre
10h00 en Allemagne
Indice Ifo du climat des affaires en novembre
Mardi 25 novembre
8h00 en Allemagne
PIB détaillé au troisième trimestre
8h45 en France
Moral des ménages en novembre
14h30 aux Etats-Unis
Prix à la production en septembre
Ventes au détail en septembre
15h00 aux Etats-Unis
Indice S&P Case-shiller des prix immobiliers en septembre
16h00 aux Etats-Unis
Confiance des consommateurs du Conference Board en novembre
Promesses de ventes de logements en octobre
Mercredi 26 novembre
14h30 aux États-Unis
Nouvelle estimation du PIB au troisième trimestre
Nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage
Commandes de biens durables en septembreRevenus et consommation des ménages en octobre
Indice des prix PCE en octobre
Balance commerciale en septembre
16h00 aux Etats-Unis
Ventes de logements neufs en octobre
16h30 aux États-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
Jeudi 27 novembre
10h00 en zone euro
Evolution de la masse monétaire M3 en octobre
10h00 en zone euro
Indice du sentiment économique en novembre
13h30 en zone euro
Minutes du dernier comité de politique monétaire de la BCE
Marchés américains fermés pour Thanksgiving
Vendredi 28 novembre
8h00 en Allemagne
Balance commerciale en octobre
Indice des prix à l'importation
Ventes au détail en octobre
8h45 en France
PIB détaillé au troisième trimestre
Inflation en novembre
Consommation des ménages en biens en octobre
Emploi salarié au troisième trimestre
9h55 en Allemagne
Marché du travail en octobre
14h00 en Allemagne
Inflation en novembre
Séance raccourcie aux Etats-Unis pour Thanksgiving
