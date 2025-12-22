Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 22 décembre

(AOF) - Lundi 22 décembre
08h00 au Royaume-Uni
PIB du troisième trimestre
14h30 aux Etats-Unis
Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago
Mardi 23 décembre
14h30 aux Etats-Unis
PIB du troisième trimestre (deuxième estimation)
Commandes de biens durables du mois d'octobre
15h15 aux Etats-Unis
Production industrielle
16h00 aux Etats-Unis
Ventes de logements neufs
Confiance des consommateurs du Conference Board
Mercredi 24 décembre
14h30 aux Etats-Unis
Nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage
16h30 aux Etats-Unis
Stocks de pétrole hebdomadaires
