Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 20 octobre 2025
information fournie par AOF 20/10/2025 à 16:50

(AOF) - Lundi 20 octobre

8h00 en Allemagne

Indice des prix à la production en septembre

17h30 aux Etats-Unis

Indice des indicateurs avancés en septembre

Mardi 21 octobre

8h00 en Suisse

Balance commerciale en septembre

Mercredi 22 octobre

8h00 au Royaume-Uni

Inflation en septembre

16h30 aux Etats-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole

Jeudi 23 octobre

8h45 en France

Climat des affaires en octobre

14h30 aux Etats-Unis

Inscriptions hebdomadaires au chômage

16h00 aux Etats-Unis

Ventes de logements anciens en septembre

16h30 aux Etats-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de gaz

Vendredi 24 octobre

8h00 au Royaume-Uni

Ventes au détail en septembre

8h45 en France

Moral des ménages en octobre

9h15 en France

Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services

9h30 en Allemagne

Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services

10h00 en zone euro

Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services

14h30 aux Etats-Unis

Inflation en septembre

15h45 aux Etats-Unis

Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services

16h00 aux Etats-Unis

Ventes de logements neufs en septembre

Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en octobre

