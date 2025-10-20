Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 20 octobre 2025

(AOF) - Lundi 20 octobre
8h00 en Allemagne
Indice des prix à la production en septembre
17h30 aux Etats-Unis
Indice des indicateurs avancés en septembre
Mardi 21 octobre
8h00 en Suisse
Balance commerciale en septembre
Mercredi 22 octobre
8h00 au Royaume-Uni
Inflation en septembre
16h30 aux Etats-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole
Jeudi 23 octobre
8h45 en France
Climat des affaires en octobre
14h30 aux Etats-Unis
Inscriptions hebdomadaires au chômage
16h00 aux Etats-Unis
Ventes de logements anciens en septembre
16h30 aux Etats-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
Vendredi 24 octobre
8h00 au Royaume-Uni
Ventes au détail en septembre
8h45 en France
Moral des ménages en octobre
9h15 en France
Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services
9h30 en Allemagne
Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services
10h00 en zone euro
Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services
14h30 aux Etats-Unis
Inflation en septembre
15h45 aux Etats-Unis
Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services
16h00 aux Etats-Unis
Ventes de logements neufs en septembre
Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en octobre
