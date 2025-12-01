Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 1er décembre 2025

(AOF) - Lundi 1er décembre
9h50 en France
Seconde estimation de l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en novembre
9h55 en Allemagne
Seconde estimation de l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en novembre
10h00 en zone euro
Seconde estimation de l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en novembre
15h45 aux Etats-Unis
Seconde estimation de l'indice des directeurs d'achat (S&P Global) pour le secteur manufacturier en novembre
16h00 aux Etats-Unis
Indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en novembre
Mardi 2 décembre
11h00 en zone euro
Inflation en novembre
Taux de chômage en octobre
16h00 aux Etats-Unis
Dépenses de construction en octobre
Rapport Jolts sur les ouvertures de postes en septembre
Mercredi 3 décembre
9h50 en France
Seconde estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en novembre
9h55 en Allemagne
Seconde estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en novembre
10h00 en zone euro
Seconde estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en novembre
11h00 en zone euro
Prix à la production en octobre
14h15 aux États-Unis
Enquête ADP sur l'emploi privé en novembre
14h30 aux États-Unis
Prix des importations en septembre
15h15 aux États-Unis
Production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en septembre
15h45 aux Etats-Unis
Seconde estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en novembre
16h00 aux Etats-Unis
Indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services en novembre
16h30 aux États-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
Jeudi 4 décembre
11h00 en zone euro
Ventes au détail en octobre
14h30 aux États-Unis
Nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage
Balance commerciale en octobre
16h30 aux États-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
Vendredi 5 décembre
8h00 en Allemagne
Commandes à l'industrie en octobre
8h45 en France
Production industrielle en octobre
Balance commerciale en octobre
11h00 en zone euro
PIB au troisième trimestre
14h30 aux États-Unis
Revenu et consommation des ménages en septembre
Indice des prix PCE en septembre
16h00 aux États-Unis
Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en décembre
