Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 1er décembre 2025

(AOF) - Lundi 1er décembre

9h50 en France

Seconde estimation de l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en novembre

9h55 en Allemagne

Seconde estimation de l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en novembre

10h00 en zone euro

Seconde estimation de l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en novembre

15h45 aux Etats-Unis

Seconde estimation de l'indice des directeurs d'achat (S&P Global) pour le secteur manufacturier en novembre

16h00 aux Etats-Unis

Indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en novembre

Mardi 2 décembre

11h00 en zone euro

Inflation en novembre

Taux de chômage en octobre

16h00 aux Etats-Unis

Dépenses de construction en octobre

Rapport Jolts sur les ouvertures de postes en septembre

Mercredi 3 décembre

9h50 en France

Seconde estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en novembre

9h55 en Allemagne

Seconde estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en novembre

10h00 en zone euro

Seconde estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en novembre

11h00 en zone euro

Prix à la production en octobre

14h15 aux États-Unis

Enquête ADP sur l'emploi privé en novembre

14h30 aux États-Unis

Prix des importations en septembre

15h15 aux États-Unis

Production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en septembre

15h45 aux Etats-Unis

Seconde estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en novembre

16h00 aux Etats-Unis

Indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services en novembre

16h30 aux États-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de gaz

Jeudi 4 décembre

11h00 en zone euro

Ventes au détail en octobre

14h30 aux États-Unis

Nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage

Balance commerciale en octobre

16h30 aux États-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de gaz

Vendredi 5 décembre

8h00 en Allemagne

Commandes à l'industrie en octobre

8h45 en France

Production industrielle en octobre

Balance commerciale en octobre

11h00 en zone euro

PIB au troisième trimestre

14h30 aux États-Unis

Revenu et consommation des ménages en septembre

Indice des prix PCE en septembre

16h00 aux États-Unis

Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en décembre