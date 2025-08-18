Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 18 août 2025

(AOF) - Mardi 19 août 2025
14h30 aux Etats-Unis
Permis de construire et mises en chantier en juillet
Mercredi 20 août 2025
8h au Royaume-Uni
Prix à la consommation en juillet
9h en Allemagne
Prix à la production en juillet
11h en zone euro
Prix à la consommation en juillet
16h30 aux Etats-Unis
Stocks hebdomadaires de pétrole
20h aux Etats-Unis
Compte rendu de la politique monétaire de la Fed
Jeudi 21 août 2025
9h15 en France
Indice PMI Composite en août
Indice PMI Services en août
9h30 en Allemagne
Indice PMI Composite en août
Indice PMI Services en août
10h en zone euro
Indice PMI Composite en août
Indice PMI Services en août
14h30 aux Etats-Unis
Inscription au chômage
Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie
15h45 aux Etats-Unis
Indice PMI manufacturier en août
Indice PMI services en août
16h en zone euro
Confiance des consommateurs en Août
Vendredi 22 août 2025
8h en Allemagne
PIB du deuxième trimestre
8h au Royaume-Uni
Ventes au détail en juillet
8h45 en France
Climat des affaires en août
