Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 18 août 2025
information fournie par AOF 18/08/2025 à 17:42

(AOF) - Mardi 19 août 2025

14h30 aux Etats-Unis

Permis de construire et mises en chantier en juillet

Mercredi 20 août 2025

8h au Royaume-Uni

Prix à la consommation en juillet

9h en Allemagne

Prix à la production en juillet

11h en zone euro

Prix à la consommation en juillet

16h30 aux Etats-Unis

Stocks hebdomadaires de pétrole

20h aux Etats-Unis

Compte rendu de la politique monétaire de la Fed

Jeudi 21 août 2025

9h15 en France

Indice PMI Composite en août

Indice PMI Services en août

9h30 en Allemagne

Indice PMI Composite en août

Indice PMI Services en août

10h en zone euro

Indice PMI Composite en août

Indice PMI Services en août

14h30 aux Etats-Unis

Inscription au chômage

Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie

15h45 aux Etats-Unis

Indice PMI manufacturier en août

Indice PMI services en août

16h en zone euro

Confiance des consommateurs en Août

Vendredi 22 août 2025

8h en Allemagne

PIB du deuxième trimestre

8h au Royaume-Uni

Ventes au détail en juillet

8h45 en France

Climat des affaires en août

  La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine en recul
    information fournie par AFP 18.08.2025 18:24 

    La Bourse de Paris a fini en baisse lundi, prudente à l'approche de la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, en attendant des avancées sur les discussions pour trouver une issue à la guerre en Ukraine. Le CAC 40 a perdu 0,50%, à 7.884,05 points, en ...

  Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Bruxelles, le 17 août 2025 ( AFP / Simon Wohlfahrt )
    Zelensky et Trump exposent des visions très éloignées avant leur rencontre
    information fournie par AFP 18.08.2025 18:07 

    A quelques heures d'une rencontre cruciale, Donald Trump et Volodymyr Zelensky ont exposé lundi des visions très éloignées sur une possible issue au conflit en Ukraine, où la Russie a continué ses frappes meurtrières. Assistera-t-on dans le Bureau ovale à une humiliation ...

  La Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit en ordre dispersé après le sommet Trump-Poutine
    information fournie par Reuters 18.08.2025 18:06 

    par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé lundi, après le sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine qui n'a débouché sur aucun accord de cessez-le-feu et au début d'une semaine qui s'annonce ...

  Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    Les Bourses européennes terminent sans élan
    information fournie par AFP 18.08.2025 18:01 

    Les marchés boursiers européens ont fini dans la prudence lundi, à l'approche de la rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Donald Trump, en attendant des avancées sur une éventuelle issue au conflit en Ukraine. La Bourse de Paris a reculé ...

