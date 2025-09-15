information fournie par AOF • 15/09/2025 à 15:06

Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 15 septembre 2025

(AOF) - Lundi 15 septembre

11h00 en zone euro

Balance commerciale en juillet

14h30 aux Etats-Unis

Indice manufacturier de la Fed de New York en septembre

Mardi 16 septembre

11h00 en Allemagne

Indice Zew du sentiment des économiques des investisseurs en septembre

11h00 en zone euro

Production industrielle en juillet

14h30 aux Etats-Unis

Ventes au détail en août

Prix des importations en août

15h15 aux Etats-Unis

Production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en août

16h00 aux Etats-Unis

Indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en septembre

Stocks des entreprises en juillet

Mercredi 17 septembre

8h00 au Royaume-Uni

Inflation en août

9h30 en zone euro

Discours de Christine Lagarde, présidente de la BCE

11h00 en zone euro

Inflation en août

14h30 aux Etats-Unis

Permis de construire et mises en chantier en août

16h30 aux Etats-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole

20h00 aux Etats-Unis

Décision de politique monétaire de la Fed

Jeudi 18 septembre

8h45 en France

Créations d'entreprises en août

13h00 aux Royaume-Uni

Décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre

14h30 aux Etats-Unis

Inscriptions hebdomadaires au chômage

Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en septembre

16h00 aux Etats-Unis

Indice des indicateurs avancés en août

16h30 aux Etats-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de gaz

Vendredi 19 septembre

4h30 au Japon

Décision de politique monétaire de la Banque du Japon

8h45 en France

Climat des affaires en septembre

9h00 en Allemagne

Prix à la production en août