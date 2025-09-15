Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 15 septembre 2025

(AOF) - Lundi 15 septembre
11h00 en zone euro
Balance commerciale en juillet
14h30 aux Etats-Unis
Indice manufacturier de la Fed de New York en septembre
Mardi 16 septembre
11h00 en Allemagne
Indice Zew du sentiment des économiques des investisseurs en septembre
11h00 en zone euro
Production industrielle en juillet
14h30 aux Etats-Unis
Ventes au détail en août
Prix des importations en août
15h15 aux Etats-Unis
Production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en août
16h00 aux Etats-Unis
Indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en septembre
Stocks des entreprises en juillet
Mercredi 17 septembre
8h00 au Royaume-Uni
Inflation en août
9h30 en zone euro
Discours de Christine Lagarde, présidente de la BCE
11h00 en zone euro
Inflation en août
14h30 aux Etats-Unis
Permis de construire et mises en chantier en août
16h30 aux Etats-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole
20h00 aux Etats-Unis
Décision de politique monétaire de la Fed
Jeudi 18 septembre
8h45 en France
Créations d'entreprises en août
13h00 aux Royaume-Uni
Décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre
14h30 aux Etats-Unis
Inscriptions hebdomadaires au chômage
Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en septembre
16h00 aux Etats-Unis
Indice des indicateurs avancés en août
16h30 aux Etats-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
Vendredi 19 septembre
4h30 au Japon
Décision de politique monétaire de la Banque du Japon
8h45 en France
Climat des affaires en septembre
9h00 en Allemagne
Prix à la production en août
