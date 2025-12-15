 Aller au contenu principal
Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 15 décembre 2025 -
information fournie par AOF 15/12/2025 à 16:27

(AOF) - Lundi 15 décembre

11h00 en zone euro

Production industrielle en octobre

14h30 aux Etats-Unis

Indice manufacturier de la Fed de New-York en décembre

Mardi 16 décembre

8h00 au Royaume-Uni

Taux de chômage en octobre

9h15 en France

Indice PMI Composite S&P Global en décembre

9h30 en Allemagne

Indice PMI Composite S&P Global en décembre

10h00 en zone euro

Indice PMI Composite S&P Global en décembre

11h00 en Allemagne

Indice Zew en décembre

11h00 en zone euro

Balance commerciale en octobre

Indice Zew en décembre

14h30 aux Etats-Unis

Rapport sur l'emploi en novembre

Ventes au détail en octobre

Permis de construire et mises en chantier en novembre

15h45 aux Etats-Unis

Indice PMI Composite de S&P Global en décembre

Mercredi 17 décembre

8h00 au Royaume-Uni

Inflation en novembre

10h00 en Allemagne

Indice IFO en décembre

11h00 en zone euro

Inflation en novembre

16h30 aux Etats-Unis

Stocks hebdomadaires de pétrole brut

Jeudi 18 décembre

13h00 au Royaume-Uni

Décision de la BoE

14h15 en zone euro

Décision de la BCE

14h30 aux Etats-Unis

Inflation en novembre

Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en décembre

Inscriptions hebdomadaires au chômage

16h30 aux Etats-Unis

Stocks de gaz naturel

Vendredi 19 décembre

03h30 au Japon

Décision de la BoJ

8h00 au Royaume-Uni

Ventes au détail en novembre

8h00 en Allemagne

Prix à la production en novembre

8h45 en France

Prix à la production en novembre

14h30 aux Etats-Unis

Indice des prix PCE en octobre

Revenus des ménages en octobre

16h00 aux Etats-Unis

Ventes de logements existants en novembre

Indice Michigan de confiance des consommateurs en décembre

16h00 en zone euro

Confiance des consommateurs en décembre

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

