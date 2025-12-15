Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 15 décembre 2025

(AOF) - Lundi 15 décembre
11h00 en zone euro
Production industrielle en octobre
14h30 aux Etats-Unis
Indice manufacturier de la Fed de New-York en décembre
Mardi 16 décembre
8h00 au Royaume-Uni
Taux de chômage en octobre
9h15 en France
Indice PMI Composite S&P Global en décembre
9h30 en Allemagne
Indice PMI Composite S&P Global en décembre
10h00 en zone euro
Indice PMI Composite S&P Global en décembre
11h00 en Allemagne
Indice Zew en décembre
11h00 en zone euro
Balance commerciale en octobre
Indice Zew en décembre
14h30 aux Etats-Unis
Rapport sur l'emploi en novembre
Ventes au détail en octobre
Permis de construire et mises en chantier en novembre
15h45 aux Etats-Unis
Indice PMI Composite de S&P Global en décembre
Mercredi 17 décembre
8h00 au Royaume-Uni
Inflation en novembre
10h00 en Allemagne
Indice IFO en décembre
11h00 en zone euro
Inflation en novembre
16h30 aux Etats-Unis
Stocks hebdomadaires de pétrole brut
Jeudi 18 décembre
13h00 au Royaume-Uni
Décision de la BoE
14h15 en zone euro
Décision de la BCE
14h30 aux Etats-Unis
Inflation en novembre
Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en décembre
Inscriptions hebdomadaires au chômage
16h30 aux Etats-Unis
Stocks de gaz naturel
Vendredi 19 décembre
03h30 au Japon
Décision de la BoJ
8h00 au Royaume-Uni
Ventes au détail en novembre
8h00 en Allemagne
Prix à la production en novembre
8h45 en France
Prix à la production en novembre
14h30 aux Etats-Unis
Indice des prix PCE en octobre
Revenus des ménages en octobre
16h00 aux Etats-Unis
Ventes de logements existants en novembre
Indice Michigan de confiance des consommateurs en décembre
16h00 en zone euro
Confiance des consommateurs en décembre
