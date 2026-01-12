Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 12 janvier 2026

(AOF) - Lundi 12 janvier
10h30 en zone euro
Indice Sentix de confiance des investisseurs en janvier
Mardi 13 janvier
14H30 aux Etats-Unis
Taux d'inflation en décembre
16h00 aux Etats-Unis
Ventes de logements neufs en octobre
Mercredi 14 janvier
14h30 aux Etats-Unis
Prix à la production en novembre
Ventes au détail en novembre
16h00 aux Etats-Unis
Stocks des entreprises en décembre
16h30 aux Etats-Unis
Stocks de pétrole brut
Jeudi 15 janvier
8h00 au Royaume-Uni
Production industrielle en novembre
8h45 en France
Inflation en décembre
11h00 en zone euro
Balance commerciale en novembre
Production industrielle en novembre
14h30 aux Etats-Unis
Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en janvier
Inscriptions hebdomadaires au chômage
Ventes de grossistes en novembre
16h30 aux Etats-Unis
Stocks de gaz naturel
Vendredi 16 janvier
8h00 en Allemagne
Inflation en Allemagne en décembre
15h15 aux Etats-Unis
Production industrielle en décembre
Taux d'utilisation des capacités en décembre
16h00 aux Etats-Unis
Indice NAHB du marché immobilier en janvier
