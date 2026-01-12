 Aller au contenu principal
Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 12 janvier 2026
information fournie par AOF 12/01/2026 à 15:56

(AOF) - Lundi 12 janvier

10h30 en zone euro

Indice Sentix de confiance des investisseurs en janvier

Mardi 13 janvier

14H30 aux Etats-Unis

Taux d'inflation en décembre

16h00 aux Etats-Unis

Ventes de logements neufs en octobre

Mercredi 14 janvier

14h30 aux Etats-Unis

Prix à la production en novembre

Ventes au détail en novembre

16h00 aux Etats-Unis

Stocks des entreprises en décembre

16h30 aux Etats-Unis

Stocks de pétrole brut

Jeudi 15 janvier

8h00 au Royaume-Uni

Production industrielle en novembre

8h45 en France

Inflation en décembre

11h00 en zone euro

Balance commerciale en novembre

Production industrielle en novembre

14h30 aux Etats-Unis

Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en janvier

Inscriptions hebdomadaires au chômage

Ventes de grossistes en novembre

16h30 aux Etats-Unis

Stocks de gaz naturel

Vendredi 16 janvier

8h00 en Allemagne

Inflation en Allemagne en décembre

15h15 aux Etats-Unis

Production industrielle en décembre

Taux d'utilisation des capacités en décembre

16h00 aux Etats-Unis

Indice NAHB du marché immobilier en janvier

