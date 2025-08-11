Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 11 août 2025

(AOF) - Mardi 12 août 2025
8h au Royaume-Uni
Taux de chômage du mois de juin
11h en Allemagne
Indice Zew du sentiment économique tel qu'il est perçu par les analystes et les investisseurs d'août
11h en zone euro
Indice Zew du sentiment économique d'août
14h30 aux Etats-Unis
Inflation de juillet
Mercredi 13 août 2025
8h en Allemagne
Inflation de juillet
16h30 aux Etats-Unis
Stocks hebdomadaires de pétrole
Jeudi 14 août 2025
8h au Royaume-Uni
Orientation du PIB au deuxième trimestre
Production industrielle de juin
8h45 en France
Inflation de juillet
11h en zone euro
Estimation du PIB et de l'emploi au deuxième trimestre
Production industrielle de juin
14h30 aux Etats-Unis
Prix à la production du mois de juillet
Nouvelles inscriptions au chômage
Vendredi 15 août 2025
14h30 aux Etats-Unis
Ventes au détail de juillet
Enquête manufacturière Empire State de la Réserve fédérale de New York du mois d'août.
15h15 aux Etats-Unis
Production industrielle de juillet
16h aux Etats-Unis
Stocks d'entreprises de juin
16h30 aux Etats-Unis
Indice de confiance de l'Université du Michigan du mois d'août
