Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 11 août 2025
information fournie par AOF 11/08/2025 à 15:16

(AOF) - Mardi 12 août 2025

8h au Royaume-Uni

Taux de chômage du mois de juin

11h en Allemagne

Indice Zew du sentiment économique tel qu'il est perçu par les analystes et les investisseurs d'août

11h en zone euro

Indice Zew du sentiment économique d'août

14h30 aux Etats-Unis

Inflation de juillet

Mercredi 13 août 2025

8h en Allemagne

Inflation de juillet

16h30 aux Etats-Unis

Stocks hebdomadaires de pétrole

Jeudi 14 août 2025

8h au Royaume-Uni

Orientation du PIB au deuxième trimestre

Production industrielle de juin

8h45 en France

Inflation de juillet

11h en zone euro

Estimation du PIB et de l'emploi au deuxième trimestre

Production industrielle de juin

14h30 aux Etats-Unis

Prix à la production du mois de juillet

Nouvelles inscriptions au chômage

Vendredi 15 août 2025

14h30 aux Etats-Unis

Ventes au détail de juillet

Enquête manufacturière Empire State de la Réserve fédérale de New York du mois d'août.

15h15 aux Etats-Unis

Production industrielle de juillet

16h aux Etats-Unis

Stocks d'entreprises de juin

16h30 aux Etats-Unis

Indice de confiance de l'Université du Michigan du mois d'août

