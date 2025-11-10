Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 10 novembre 2025

(AOF) - Lundi 10 novembre
10h30 en zone euro
Indice Sentix de la confiance des investisseurs en novembre
Mardi 11 novembre
11h00
Indice ZEW du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques en novembre
Mercredi 12 novembre
8h00 en Allemagne
Chiffres définitifs de l'inflation en octobre
Jeudi 13 novembre
7h30 en France
Taux de chômage au troisième trimestre au sens du BIT
8h00 au Royaume-Uni
PIB au troisième trimestre
11h00 en zone euro
Production industrielle en septembre
14h30 aux États-Unis
Inflation en octobre
Productivité au troisième trimestre
Coût unitaire du travail au troisième trimestre
Nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage
18h00 aux États-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole
Vendredi 14 novembre
8h45 en France
Chiffres définitifs de l'inflation en octobre
Création d'entreprises en octobre
11h00 en zone euro
Estimation rapide du PIB au troisième trimestre
Balance commerciale en septembre
14h30 aux États-Unis
Prix à la production en octobre
Ventes au détail en octobre
16h00 aux États-Unis
Stocks des grossistes en septembre
16h30 aux États-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
