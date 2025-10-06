Agenda AOF / Economie - Semaine du 6 octobre 2025

(AOF) - Lundi 6 octobre 2025
10h30 en zone euro
Indice Sentix du sentiment des investisseurs en octobre
11h00 en zone euro
Ventes au détail en août
Mardi 7 octobre 2025
8h00 Allemagne
Commandes à l'industrie pour le mois d'août
8h45 en France
Balance commerciale du mois d'août
14h30 aux États-Unis
Balance commerciale du mois d'août
Mercredi 8 octobre 2025
8h en Allemagne
Production industrielle d'août
16h aux États-Unis
Dépenses de construction au mois d'août
16h30 aux États-Unis
stocks hebdomadaires de pétrole
21h aux États-Unis
Minutes de la Fed
Jeudi 9 octobre 2025
8h en Allemagne
Balance commerciale du mois d'août
12h en Zone euro
Minutes de la dernière réunion de la BCE
14h30 aux États-Unis
Nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage
Vendredi 10 octobre 2025
16h aux États-Unis
Données préliminaires de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois d'octobre
