Agenda AOF / Economie - Semaine du 6 octobre 2025
information fournie par AOF 06/10/2025 à 17:41

(AOF) - Lundi 6 octobre 2025

10h30 en zone euro

Indice Sentix du sentiment des investisseurs en octobre

11h00 en zone euro

Ventes au détail en août

Mardi 7 octobre 2025

8h00 Allemagne

Commandes à l'industrie pour le mois d'août

8h45 en France

Balance commerciale du mois d'août

14h30 aux États-Unis

Balance commerciale du mois d'août

Mercredi 8 octobre 2025

8h en Allemagne

Production industrielle d'août

16h aux États-Unis

Dépenses de construction au mois d'août

16h30 aux États-Unis

stocks hebdomadaires de pétrole

21h aux États-Unis

Minutes de la Fed

Jeudi 9 octobre 2025

8h en Allemagne

Balance commerciale du mois d'août

12h en Zone euro

Minutes de la dernière réunion de la BCE

14h30 aux États-Unis

Nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage

Vendredi 10 octobre 2025

16h aux États-Unis

Données préliminaires de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois d'octobre

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

