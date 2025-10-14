 Aller au contenu principal
Agenda AOF / Economie - Semaine du 13 octobre 2025
information fournie par AOF 14/10/2025 à 18:29

(AOF) - Lundi 13 octobre

Aucune publication n'est attendue

Mardi 14 octobre

8h00 en Allemagne

Chiffres définitifs de l'inflation en septembre

11h00 en Allemagne

Indice Zew du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques en octobre

Mercredi 15 octobre

8h45 en France

Chiffres définitifs de l'inflation en septembre

11h00 en zone euro

Production industrielle en août

14h30 aux Etats-Unis

Indice manufacturier de la Fed de New-York en octobre

20h00 aux Etats-Unis

Livre Beige de la Fed

Jeudi 16 octobre

8h00 au Royaume-Uni

PIB annuel en août

11h00 en zone euro

Balance commerciale en août

14h30 aux Etats-Unis

Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en octobre

16h00 aux Etats-Unis

Indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en octobre

16h30 aux Etats-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de gaz

18h00 aux Etats-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole

Vendredi 17 octobre

8h45 en France

Créations d'entreprises en septembre

11h00 en zone euro

Chiffres définitifs de l'inflation en septembre

