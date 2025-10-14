Agenda AOF / Economie - Semaine du 13 octobre 2025

(AOF) - Lundi 13 octobre
Aucune publication n'est attendue
Mardi 14 octobre
8h00 en Allemagne
Chiffres définitifs de l'inflation en septembre
11h00 en Allemagne
Indice Zew du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques en octobre
Mercredi 15 octobre
8h45 en France
Chiffres définitifs de l'inflation en septembre
11h00 en zone euro
Production industrielle en août
14h30 aux Etats-Unis
Indice manufacturier de la Fed de New-York en octobre
20h00 aux Etats-Unis
Livre Beige de la Fed
Jeudi 16 octobre
8h00 au Royaume-Uni
PIB annuel en août
11h00 en zone euro
Balance commerciale en août
14h30 aux Etats-Unis
Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en octobre
16h00 aux Etats-Unis
Indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en octobre
16h30 aux Etats-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
18h00 aux Etats-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole
Vendredi 17 octobre
8h45 en France
Créations d'entreprises en septembre
11h00 en zone euro
Chiffres définitifs de l'inflation en septembre
