Agenda AOF / Economie - Mercredi 7 janvier 2026
information fournie par AOF 06/01/2026 à 17:26

(AOF) - 8h00 en Allemagne

Ventes au détail en novembre

11h00 en zone euro

Inflation en décembre

14h15 aux Etats-Unis

Créations d'emplois non agricoles ADP (décembre)

16h00 aux Etats-Unis

Indice PMI non manufacturier de l'ISM (décembre)

Rapport JOLTS en novembre

16h30 aux Etats-Unis

Stocks de pétrole brut

