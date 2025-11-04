Agenda AOF / Economie - Mercredi 5 novembre 2025

(AOF) - 8h00 en Allemagne
Commandes à l'industrie en septembre
8h45 en France
Production industrielle en septembre
9h45 en France
Indice des directeurs d'achat pour le secteur des services en octobre
9h50 en Allemagne
Indice des directeurs d'achat pour le secteur des services en octobre
10h00 en zone euro
Indice des directeurs d'achat pour le secteur des services en octobre
14h15 aux Etats-Unis
Enquête ADP sur l'emploi privé en octobre
15h45 aux Etats-Unis
Indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur des services en octobre
16h00 aux Etats-Unis
Indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services en octobre
16h30 aux États-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole
