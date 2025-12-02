information fournie par AOF • 02/12/2025 à 17:17

Agenda AOF / Economie - Mercredi 3 décembre 2025

(AOF) - 9h50 en France

Seconde estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en novembre

9h55 en Allemagne

Seconde estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en novembre

10h00 en zone euro

Seconde estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en novembre

11h00 en zone euro

Prix à la production en octobre

14h15 aux États-Unis

Enquête ADP sur l'emploi privé en novembre

14h30 aux États-Unis

Prix des importations en septembre

15h15 aux États-Unis

Production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en septembre

15h45 aux Etats-Unis

Seconde estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en novembre

16h00 aux Etats-Unis

Indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services en novembre

16h30 aux États-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de gaz