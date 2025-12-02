 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 096,50
-0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Agenda AOF / Economie - Mercredi 3 décembre 2025
information fournie par AOF 02/12/2025 à 17:17

(AOF) - 9h50 en France

Seconde estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en novembre

9h55 en Allemagne

Seconde estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en novembre

10h00 en zone euro

Seconde estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en novembre

11h00 en zone euro

Prix à la production en octobre

14h15 aux États-Unis

Enquête ADP sur l'emploi privé en novembre

14h30 aux États-Unis

Prix des importations en septembre

15h15 aux États-Unis

Production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en septembre

15h45 aux Etats-Unis

Seconde estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en novembre

16h00 aux Etats-Unis

Indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services en novembre

16h30 aux États-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de gaz

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La cheffe des députés Rassemblement national, Marine Le Pen, à Oignies le 28 novembre 2025 ( AFP / Francois LO PRESTI )
    Dépassée par Bardella, Le Pen réaffirme sa primauté
    information fournie par AFP 02.12.2025 18:18 

    Surclassée par son dauphin dans les sondages, Marine Le Pen a encore martelé mardi qu'elle se présentera en 2027 "si (elle) peut être candidate", tout en vantant la "force de (son) duo" avec Jordan Bardella, appelé à la remplacer en cas d'empêchement judiciaire. ... Lire la suite

  • jcdecaux-1 (Crédit: L. Grassin / )
    JCDecaux à l'affiche du métro finlandais
    information fournie par AOF 02.12.2025 18:12 

    (AOF) - JCDecaux annonce avoir remporté, à la suite d'un appel d'offres, un contrat de 8+2 ans avec l'Autorité des Transports de la Ville d'Helsinki et Länsimetro Oy pour l'exploitation de l'ensemble des espaces publicitaires des stations de métro d'Helsinki et ... Lire la suite

  • La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet le 2 octobre 2025, à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Critique contre les patrons: Sophie Binet (CGT) mise en examen pour injure publique
    information fournie par AFP 02.12.2025 18:08 

    La leader de la CGT, Sophie Binet, a déploré mardi sur France Inter sa mise en examen pour "injure publique" après avoir qualifié en janvier à la radio les patrons de "rats qui quittent le navire" dont "le seul objectif, est l'appât du gain". Le mouvement patronal ... Lire la suite

  • Vue de l'Assemblée nationale en séance, le 27 novembre 2025 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Le budget de la "Sécu" de retour à l'Assemblée, avec une issue très incertaine
    information fournie par AFP 02.12.2025 18:05 

    Un acte 2 décisif: les députés planchent à nouveau à partir de mardi sur le projet de budget de la Sécurité sociale, à l'avenir très incertain, avec encore des compromis à trouver à gauche et une coalition gouvernementale qui part divisée. Retraites, franchises, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank