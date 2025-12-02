Agenda AOF / Economie - Mercredi 3 décembre 2025

(AOF) - 9h50 en France
Seconde estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en novembre
9h55 en Allemagne
Seconde estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en novembre
10h00 en zone euro
Seconde estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en novembre
11h00 en zone euro
Prix à la production en octobre
14h15 aux États-Unis
Enquête ADP sur l'emploi privé en novembre
14h30 aux États-Unis
Prix des importations en septembre
15h15 aux États-Unis
Production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en septembre
15h45 aux Etats-Unis
Seconde estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en novembre
16h00 aux Etats-Unis
Indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services en novembre
16h30 aux États-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
