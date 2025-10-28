Agenda AOF / Economie - Mercredi 29 octobre 2025

(AOF) - 13h30 aux Etats-Unis
Stocks de grossistes en septembre
14h45 au Canada
Décision de politique monétaire de la Banque du Canada
15h30 aux Etats-Unis
Stocks de pétrole brut
19h00 aux Etats-Unis
Décision de politique monétaire de la Fed
La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,27% mardi, dans un marché prudent avant la décision de la Réserve fédérale américaine sur ses taux d'intérêt et la publication des résultats trimestriels des géants technologiques américains. L'indice vedette CAC 40 a ... Lire la suite
M6 a annoncé mardi anticiper un affaiblissement de ses revenus publicitaires sur les derniers mois de l'année 2025, tout en faisant état d'une baisse de 3,4% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre malgré l'accélération du streaming. "L’incertitude politique ... Lire la suite
par Stephen Nellis et Deborah Mary Sophia Microsoft a déclaré mardi avoir conclu un accord avec OpenAI pour permettre au développeur de ChatGPT de se restructurer en société d'utilité publique, la valorisant à 500 milliards de dollars (428,74 milliards d'euros). ... Lire la suite
Le géant américain Apple a été condamné en France à payer une amende et des indemnisations pour avoir imposé des clauses défavorables aux opérateurs dans ses contrats, notamment concernant la vente d'iPhone, selon une décision consultée par l'AFP, confirmant une ... Lire la suite
