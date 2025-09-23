 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Agenda AOF / Economie - Mercredi 24 septembre 2025
information fournie par AOF 23/09/2025 à 17:45

(AOF) - 10h en Allemagne

Indice Ifo du climat des affaires

14h30 aux États-Unis

Permis de construire au mois d'août

16h aux États-Unis

Ventes de logements neufs en août

16h30 aux États-Unis

Stocks de pétrole hebdomadaires

  • L'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine s'adresse aux médias à son arrivée au palais de justice de Paris le 7 octobre 2019, au premier jour du procès du volet financier de « l'affaire Karachi » ( AFP / Bertrand GUAY )
    Financement libyen: l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine est mort
    information fournie par AFP 23.09.2025 18:00 

    L'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine, accusateur principal de Nicolas Sarkozy dans l'enquête sur les financements allégués de sa campagne présidentielle 2007 par la Libye, est mort mardi matin à Beyrouth, a indiqué à l'AFP son avocate française Me Elise ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en petite hausse
    information fournie par AFP 23.09.2025 17:50 

    Les Bourses européennes ont fini en légère progression mardi, après la publication d'un indice sur l'activité économique du secteur privé dans la zone euro en septembre qui a signé sa plus forte croissance depuis mai 2024. La Bourse de Paris a terminé sur un gain ... Lire la suite

  • ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Complémentaires santé : jusqu'à 10% de hausse des primes en 2026
    information fournie par Boursorama avec Media Services 23.09.2025 17:37 

    Les assureurs santé notent "une forte incertitude sur la fin d'année 2025" sur leurs dépenses, du fait de l'instabilité gouvernementale, selon une étude. Les hausses de cotisations des complémentaires santé en 2026 pourront atteindre jusqu'à 10%, mais resteront ... Lire la suite

  • L'UE traque les failles anti-arnaques des plateformes ( AFP / Nicolas TUCAT )
    L'UE traque les failles anti-arnaques des plateformes
    information fournie par AFP 23.09.2025 17:34 

    Les géants de la tech en font-ils assez pour protéger leurs utilisateurs contre les arnaques financières en ligne? C'est ce que veut vérifier l'Union européenne, au risque de s'attirer de nouveau les foudres de Donald Trump, qui fustige l'interventionnisme de Bruxelles ... Lire la suite

