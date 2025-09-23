Agenda AOF / Economie - Mercredi 24 septembre 2025

(AOF) - 10h en Allemagne
Indice Ifo du climat des affaires
14h30 aux États-Unis
Permis de construire au mois d'août
16h aux États-Unis
Ventes de logements neufs en août
16h30 aux États-Unis
Stocks de pétrole hebdomadaires
L'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine, accusateur principal de Nicolas Sarkozy dans l'enquête sur les financements allégués de sa campagne présidentielle 2007 par la Libye, est mort mardi matin à Beyrouth, a indiqué à l'AFP son avocate française Me Elise ... Lire la suite
Les Bourses européennes ont fini en légère progression mardi, après la publication d'un indice sur l'activité économique du secteur privé dans la zone euro en septembre qui a signé sa plus forte croissance depuis mai 2024. La Bourse de Paris a terminé sur un gain ... Lire la suite
Les assureurs santé notent "une forte incertitude sur la fin d'année 2025" sur leurs dépenses, du fait de l'instabilité gouvernementale, selon une étude. Les hausses de cotisations des complémentaires santé en 2026 pourront atteindre jusqu'à 10%, mais resteront ... Lire la suite
Les géants de la tech en font-ils assez pour protéger leurs utilisateurs contre les arnaques financières en ligne? C'est ce que veut vérifier l'Union européenne, au risque de s'attirer de nouveau les foudres de Donald Trump, qui fustige l'interventionnisme de Bruxelles ... Lire la suite
