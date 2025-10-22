Agenda AOF / Economie - Mercredi 23 octobre 2025

(AOF) - 8h45 en France
Climat des affaires en octobre
14h30 aux Etats-Unis
Inscriptions hebdomadaires au chômage
16h00 aux Etats-Unis
Ventes de logements anciens en septembre
16h30 aux Etats-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
(AOF) - 8h45 en France
Climat des affaires en octobre
14h30 aux Etats-Unis
Inscriptions hebdomadaires au chômage
16h00 aux Etats-Unis
Ventes de logements anciens en septembre
16h30 aux Etats-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
Le chiffre d'affaires TTC progresse de +2,1% au 3ème trimestre en comparable (LFL). Il s'établit à 22 614 MEUR pre-IAS 29, en croissance de +1,2% à changes constants. Après prise en compte d'un effet de change négatif de -2,8%, principalement lié à la dépréciation ... Lire la suite
Le groupe de Luxe Kering a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en baisse de 10% au troisième trimestre à 3,4 milliards d'euros, toujours plombé par sa marque phare Gucci, signe de l'ampleur de la tâche qui attend le nouveau directeur général Luca de Meo La performance ... Lire la suite
Les ventes de Michelin ont à nouveau reculé au troisième trimestre 2025, de 6,6%, à 6,25 milliards d'euros, en raison "majoritairement" de la région Amérique du Nord, a indiqué le fabricant français de pneus. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a affiché ... Lire la suite
(AOF) - Le chiffre d’affaires de Kering au troisième trimestre 2025 s’élève à 3,4 milliards d’euros, en recul de 10% en données publiées et de 5% en comparable (compte tenu d’un effet de change négatif de 5%). "La baisse de 5% en comparable du chiffre d’affaires ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer