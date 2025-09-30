Agenda AOF / Economie - Mercredi 1er octobre 2025

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.
AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.
Sanofi est soupçonné par Bruxelles d'abus de position dominante au sujet de ses vaccins anti-grippaux. L'annonce intervient quelques jours après une amende historique en France pour le géant pharmaceutique français, dans un autre dossier d'entrave à la concurrence. ...
Lire la suite
L'ambassadeur d'Afrique du Sud en France, Nathi Mthethwa, a été retrouvé mort au pied d'un hôtel parisien, alors qu'il avait confié à son épouse "l'intention de mettre fin à ses jours", a indiqué mardi la procureure de Paris Laure Beccuau. Lundi, son épouse avait ...
Lire la suite
Le président américain Donald Trump a annoncé mardi un accord avec le laboratoire pharmaceutique Pfizer sur la baisse des prix de tous ses médicaments vendus dans le cadre du programme d'assurance maladie "Medicaid" aux Etats-Unis. L'administration américaine prévoit ...
Lire la suite
par Giuseppe Fonte et Valentina Za Des représentants de Crédit Agricole ont discuté ces dernières semaines avec des représentants du gouvernement italien des conditions d'un éventuel rapprochement entre l'unité italienne de la banque française et Banco BPM, ont ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer