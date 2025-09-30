 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 917,50
+0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Agenda AOF / Economie - Mercredi 1er octobre 2025
information fournie par AOF 30/09/2025 à 18:13

(AOF) - 10h00 en zone euro

PMI manufacturier en septembre

11h00 en zone euro

Inflation en septembre

15h45 aux États-Unis

PMI manufacturier en septembre

16h00 aux États-Unis

Dépenses de construction en août

PMI manufacturier de l'ISM en septembre

16h30 aux États-Unis

Stocks de pétrole brut

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank